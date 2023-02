Der iranische Filmregisseur Jafar Panahi ist aus Protest gegen seine Inhaftierung in den Hungerstreik getreten. Wie so viele andere im Iran inhaftierte Menschen habe er keine andere Wahl, als "mit meinem wertvollsten Besitz zu protestieren – mit meinem Leben", erklärte Panahi in einer von seiner Frau veröffentlichten Stellungnahme. Er protestiere gegen "das außerrechtliche und unmenschliche Verhalten des Justiz- und Sicherheitsapparates" in Iran.

Jafar Panahi, dessen Filme auf allen großen Festivals ausgezeichnet wurden, verweigert nach eigenen Angaben seit Mittwoch die Aufnahme von Nahrung, Getränken und Medikamenten. Dies wolle er bis zum Zeitpunkt seiner Freilassung durchhalten, kündigte der 62-Jährige an. "In diesem Zustand werde ich verbleiben, bis möglicherweise mein lebloser Körper aus diesem Gefängnis befreit wird."

Die Haftstrafe von 2010 ist verjährt

Der Fall seiner neuerlichen Inhaftierung im Juli 2022 zeige die Willkür des iranischen Machtapparates, sagt die Filmkritikerin Anke Leweke. "Vielleicht ist es eine sehr späte Rache, vielleicht will man gerade aber auch wegen der aktuellen Ereignisse einfach noch mal eine Macht demonstrieren." Denn die 2010 gegen ihn verhängte Haftstrafe sei nach Aussage seiner Anwälte eigentlich verjährt.

Jafar Panahi habe sich zwar immer wieder gegen das Regime geäußert, verstehe sich aber nicht als politischer, sondern als sozialer Regisseur, sagt Anke Leweke. In seinen Filmen wolle er jenen Menschen eine Stimme geben, die im Iran im Abseits stehen, zum Beispiel in seinen Frauengeschichten wie in "Taxi Teheran", der bei der Berlinale 2015 den Goldenen Bären gewann.

Jetzt, wo er in den Hungerstreik getreten ist, würden sicherlich alle iranischen Filmschaffenden vor Ort sich für Panahi einsetzen, prophezeit Anke Leweke. Die Situation erinnert an 2010, als Jafar Panahi im Gefängnis in den Hungerstreik trat und sich zahlreiche Prominente der internationalen Filmszene, darunter US-Künstler wie Michael Moore, für seine Freilassung einsetzten: "Auch jetzt wird sicher wieder so eine Welle kommen."