Schriftstellerin Isabel Bogdan

Isabel Bogdan vergleicht das Übersetzen gern mit dem Schauspiel: Dort müsse man seine „ganze Persönlichkeit“ in die fertiggeschriebene Rolle geben und sie interpretieren. „Beim Übersetzen ist das eigentlich genauso.“

Übersetzen ist für Bogdan „auf jeden Fall was Eigenes“ und kein „Schreiben zweiter Klasse“. Wenn sie heute die von ihr übersetzen Bücher der englischen Autorin Jane Gardam im Laden liegen sieht, denkt sie: „Das ist unser Buch.“

Zunächst übersetzte die studierte Anglistin Gebrauchsanleitungen und Sachbücher, anschließend „lustige Frauenromane und Krimis“, was im Übrigen „auch nicht unbedingt einfacher als die hohe Literatur ist". Außerdem hat sie seitdem Bücher von Nick Hornby, Jonathan Safran Foer und Miranda July ins Deutsche übertragen.

Falls Sie keine Bestätigungs-Mail für Ihre Registrierung in Ihrem Posteingang sehen, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Die wichtigsten Kulturdebatten und Empfehlungen der Woche, jeden Freitag direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

Die Arbeit daran waren für sie „eindeutig ein Berg und ein Kampf“ gewesen. Noch dazu habe sie sich zu diesem Zeitpunkt lange genug im Literaturbetrieb herumgetrieben, „um zu wissen, wie unwahrscheinlich das ist, was dann passiert ist“.

Was passierte: Die Geschichte um einen durchgedrehten Pfau, der auf einem Anwesen in den schottischen Highlands alles attackiert, was blau ist, wurde zum Bestseller. 400.000 Exemplare des satirischen Romans haben sich mittlerweile verkauft.