Proteste im Iran

Seit Jahrzehnten wird das iranische Regime im Westen als Unrechtsstaat eingeschätzt, deswegen verwundert es, dass die Reaktionen auf die aktuellen Proteste so mager ausfallen. Natürlich betrauert man den Tod von Jina* Amini, bewundert den Mut der jungen Protestierenden, verurteilt die Gewalt der Revolutionsgarden.

Also konzentriert man sich auf Aspekte, die man zu verstehen glaubt: Frauen, die ihre Kopftücher verbrennen und ihre neue Freiheit tanzend feiern. In einem Instagram-Talk erklärte Außenministerin Baerbock „Das könnten wir sein!“, stellt damit eine Nähe zu den iranischen Frauen her, die auch über Äußerlichkeiten funktioniert.