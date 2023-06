Filmfest München

Intersektionalität im Film "Clashing Differences"

14:08 Minuten In ihrem Film „Clashing Differences“, der auf dem Filmfest München Premiere feiert, gehe es darum, erst einmal zu akzeptieren, „dass wir nicht alle gleich sind“, sagt Regisseurin Merle Grimme. © a little film production

Grimme, Merle · 28. Juni 2023, 14:32 Uhr

In der Satire „Clashing Differences“ kommen Feministinnen in einem Dorf in Brandenburg zusammen – und streiten sich. Der Film sei eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Perspektiven, sagt Regisseurin Merle Grimme.