Aber wie sieht es wirklich aus mit dem längst notwendigen Wandel in der deutschen Film- und TV-Landschaft? Hat sich wirklich etwas geändert? Nicht nur bezogen auf die Häufigkeit, in der marginalisierte Schauspieler*innen auf dem Bildschirm auftauchen, sondern auch bezüglich der Art und Weise, wie diese dargestellt werden?

Studien wie „Vielfalt im Film“ und „Fortschrittsstudie zur audiovisuellen Diversität“ zeigten: Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color und andere marginalisierte Gruppen sind, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, im deutschen Fernsehen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert.

Oft sind es Erfindungen und technologische Neuentwicklungen, die Menschen dazu zwingen, sich zu verändern. Das Internet und die fortschreitende Digitalisierung etwa haben dazu geführt, dass wir als Gesellschaft nicht mehr in einer Pyramide kommunizieren, in der einige wenige die relevanten Themen von oben herab bestimmen.

Im Zeitalter der Digitalisierung kommunizieren wir in Netzwerken und auch die vormals Stimmlosen erheben ihre Stimme. Bewegungen wie #MeToo, Fridays for Future und Black Lives Matter und ihre Themen kommen auf die öffentliche Agenda. Schaffen Wandel.

Wollen wir eine Erzählung von Deutschland haben, die der bestehenden und gelebten diversen Realität unseres Landes entspricht, müssen wir uns um gelebte Inklusion an allen Stellen der Film- und Fernsehproduktion kümmern. In den Writer`s Rooms, in den Produktionsfirmen, vor und hinter der Kamera, an den Redaktionstischen der Sender, in den Vergabegremien der Förderungen und in den Chefetagen der Sender und Streamer.