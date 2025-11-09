Der Pianist Keith Jarrett

Unter den großen Musikern unserer Zeit zählt Keith Jarrett zu den eigenwilligen Grenzgängern. Was sich in den besten Jahren des amerikanischen Pianisten nahtlos aneinanderzureihen schien, gibt es im Musikleben in dieser Konstellation sonst so gut wie gar nicht.

Immer begeisternd

Mit dem legendären „Köln Concert“ erwarb sich Jarrett vor 50 Jahren einen Weltruf als Solo-Improvisationskünstler, mit seinem eigenen Trio wurde er ein Großmeister des kammermusikalisch gedeuteten Jazz-Standards, und als klassischer Pianist sorgte er mit Bach- und Schostakowitsch-Interpretationen für reichlich Diskussionsstoff.

Zweifellos ist Keith Jarrett einer der originellsten und einflussreichsten Pianisten unserer Zeit, einer, der die Grenzen zwischen sogenannter „ernster“ und „unterhaltender“ Musik, zwischen Komponieren und Improvisieren, Interpretation und freiem Spiel verfließen lässt.

Ein Label als künstlerischer Spiegel

Je seltener seine Live-Auftritte stattfanden, desto prägender wurden seine Aufnahmen. So ist die Geschichte des 1969 von Manfred Eicher gegründeten Labels ECM (Edition of Contemporary Music) ohne Jarrett kaum denkbar: Mehr als siebzig Alben von und mit ihm hat ECM zwischen 1971 und 2025 veröffentlicht, zuletzt – im Mai dieses Jahres – „New Vienna“, das Dokument eines der letzten Solo-Abende, aufgezeichnet im Juli 2016 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.