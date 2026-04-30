Internet der Zukunft

Der Iran als Testfall für zukünftige Sperren?

33:54 Minuten
Papierschnitt eines Schlosses, das in der Mitte zerbrochen ist.
Im Iran ist Zensur der Normalzustand. Viele Kanäle im Internet sind nicht erreichbar. Wer trotzdem Zugang will, braucht ein VPN, einen digitalen Umweg über Server im Ausland, der die eigene Herkunft verschleiert. © Getty Images / MirageC
Golab, Shahrzad |
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Das globale Internet zerfällt in nationale Netze. Der Iran, Russland und China haben in den vergangenen Jahren Infrastrukturen aufgebaut, die das Netz fragmentieren. Experten sprechen bereits vom "Splinternet" - das Modell breitet sich weiter aus.
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