Gedichte auf Social Media

Clara Lösel beweist: Lyrik geht auch auf Tiktok

05:29 Minuten
Poetry-Artistin und Bestseller-Autorin Clara Lösel am Freitag, 24. April 2026, im Rahmen eines Interviews
Bestseller-Autorin Clara Lösel hat gerade das Manuskript für ihr zweites Buch abgegeben und kürzlich auch noch einen Song mit dem Sänger Bosse aufgenommen © picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA
Hruschka, Lynn |
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Die junge Lyrikerin Clara Lösel ist mit ihren Gedichten auf Tiktok sehr erfolgreich. Auch ihr erstes Buch ist ein Bestseller. Das schönste Kompliment für sie: Durch sie finden junge Menschen, die Bücher eigentlich nicht mögen, zum Lesen.
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