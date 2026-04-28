Gedichte auf Social Media
Bestseller-Autorin Clara Lösel hat gerade das Manuskript für ihr zweites Buch abgegeben und kürzlich auch noch einen Song mit dem Sänger Bosse aufgenommen © picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA
Clara Lösel beweist: Lyrik geht auch auf Tiktok
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Die junge Lyrikerin Clara Lösel ist mit ihren Gedichten auf Tiktok sehr erfolgreich. Auch ihr erstes Buch ist ein Bestseller. Das schönste Kompliment für sie: Durch sie finden junge Menschen, die Bücher eigentlich nicht mögen, zum Lesen.