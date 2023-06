Harrison Ford steigt ein fünftes Mal in den Schauspielring der Indiana Jones-Filme: "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" ist der neueste – und vermutlich letzte – Teil der beliebten Abenteuerfilmreihe rund um den legendären Archäologen. Lohnt es sich, den Film anzusehen?

Dabei steht der gealterte Jones kurz vor seiner Pensionierung und hat sein Heldenleben längst aufgegeben. Erst seine vergessene Patentochter weckt in ihm die Erinnerung an seine früheren Abenteuer. Ihre Reise führt sie in fremde Länder, gefährliche Tempel und unerforschte Gebiete, während sie sich gegen Alt-Nazis und andere Rivalen behaupten müssen.