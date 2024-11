Krieg in der Ukraine

Schriftsteller: Ohne Hoffnung kann die Ukraine nicht überleben

10:16 Minuten Man muss sich den Humor bewahren, so Andrej Kurkow. Als Waffe gegen Depression und Verzweiflung sei er unverzichtbar. © picture alliance / APA / HANS KLAUS TECHT

In seinem Buch "Im täglichen Krieg" erzählt Andrej Kurkow in kurzen Texten über Optimismus und Hoffnung als Lebenselixier einer ukrainischen Zukunft. Die Literatur habe für die Menschen gerade im Krieg eine große Bedeutung, so der Autor.