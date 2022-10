Ukrainischer Autor Andrej Kurkow

Momentan spiele die ukrainische Literatur im Ausland eine größere Rolle als zu Hause, sagt Kurkow: In den ersten Monaten des Krieges erschienen kaum neue Bücher in der Ukraine, einige Druckereien und Bibliotheken seien zerstört worden.

Die Präsentation ukrainischer Literatur auf der Messe sei unglaublich wichtig, betont Kurkow. Denn viele Europäer wüssten nicht viel über die Ukraine. Die klassische ukrainische Literatur sei nicht ins Deutsche übersetzt. Oft sei die ukrainische Literatur nur im Kontext der russischen gelesen worden. Es sei bitter, dass es einen Krieg brauchte, damit überhaupt Bücher aus der Ukraine in größerem Umfang übersetzt werden, so der Autor.

Der historische Krimi „Samson und „Nadjeschda“ ist der Auftakt einer Trilogie. Der Roman spielt 1919 in Kiew. 1919 sei eine ganz besondere Zeit, zwei Jahre nach der Oktoberrevolution, nach dem Ende der Zarenzeit. Es sei eine sehr brutale und anarchistische Zeit in der Ukraine gewesen.

Kurkow erzählt, dass er zufällig an den Stoff für seinen Roman gekommen sei. Eine Leserin habe ihn angerufen und gesagt, sie sei in Besitz von Originalakten der Geheimpolizei aus der Zeit um 1919 und wolle sie ihm überreichen. Diese Akten zeigten viele Alltagesdetails aus dieser Zeit, in der die Kommunisten versuchten, die Ukraine in eine sowjetische Republik umzuwandeln.

Der historische Roman „Samson und Nadjeschda“ entführt in eine ferne Zeit und hat durch den heutigen Krieg ungeahnte Aktualität erlangt. Im Roman geht es erst einmal um Samson, der seinen Vater verliert. Der Vater wird vor seinen Augen von einem Rotarmisten erschlagen. Samson verliert außerdem ein Ohr. Der Arzt kann ihm leider nicht helfen, er verpackt das Ohr in Watte, steckt es in eine Schachtel und gibt Samson diese Schachtel mit. Samson kann weiterhin mit diesem Ohr hören. „Ich habe sehr viele medizinische Fantasien in meinen Romanen“, erklärt Kurkow. Seine Mutter war Ärztin. Kurkow ist in einem Haus mit vielen medizinischen Büchern und Illustrationen aufgewachsen. Das inspiriere ihn noch heute.