Holocaust-Gedenktag

Nicht wie, sondern an was wollen wir uns erinnern?

04:31 Minuten "Stellt uns der Tod der letzten Überlebenden vor neue Herausforderungen, weil es bald niemanden mehr gibt, der direkt zu uns spricht und uns auffordert, nicht zu vergessen?", fragt Deborah Hartmann. Hier werden 1943 Menschen jüdischen Glaubens aus dem Warschauer Ghetto abtransportiert. © picture alliance / akg-images

Ein Kommentar von Deborah Hartmann · 27.01.2023

Am 27. Januar wird der Menschen gedacht, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Es gibt wenige Überlebende, die darüber noch sprechen können. Die Politologin Deborah Hartmann beschäftigt deshalb die Frage, an was wir zukünftig erinnern wollen.