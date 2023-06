Hörprobe: Studierende der Musikhochschule Mainz

Manuel Fischer-Dieskau:

"Dies Irae"

"Lacrimosa"

Jieun Lee, Violoncello

Tzu-Wen Wang, Violoncello

Moritz Krüger, Violoncello

Manuel Fischer-Dieskau, E-Cello



Helen Skobowsky, Steve Nanda:

Wind and water, hills and valleys

Jazzensemble der Musikhochschule



Johann Caspar von Kerll:

Capriccio sopra il "Cuccu"

Jan Liebermann, Truhenorgel



Wolfgang Amadeus Mozart:

Andante F-Dur KV 616

Giacomo Gabusi, Truhenorgel



Maurice Ravel:

"Oiseaux tristes" und "Une barque sur l’ océan", aus: "Miroirs"

Zhenhua Jing, Klavier



Jan Brach:

"Frühling in Lützerath" mit Titeln von Sting, Manfred Krug und Fazil Say

Jan Brach, Arrangements, Gesang und Klavier



Johann Strauß (Sohn):

"Éljen a Magyar!", Polka schnell op. 332

Orchester der Musikhochschule

Leitung: Wolfram Koloseus



Richard Heuberger:

"Gehn wir ins Chambre séparée", aus: „Der Opernball“

Emilie Jønsson, Sopran

David Schläger, Tenor

Orchester der Musikhochschule

Leitung: Wolfram Koloseus



Carl Zeller:

"Ich bin der Prodekan", aus: "Der Vogelhändler"

David Schläger, Tenor

Peiyao Han, Tennor

Orchester der Musikhochschule

Leitung: Wolfram Koloseus



Johann Strauß (Sohn):

„Alle maskiert“ aus: „Eine Nacht in Venedig“

Ensemble Orchester der Musikhochschule

Leitung: Wolfram Koloseus



Franz Lehár:

"Vilja-Lied", aus: "Die lustige Witwe"

Hwakyung Lee, Sopran

Ensemble Orchester der Musikhochschule

Leitung: Wolfram Koloseus



Johann Strauß (Sohn):

"Im Feuerstrom der Reben", aus: "Die Fledermaus"

Luisa Sagliano, Mezzosopran

Anne-Sofie Møller Olesen, Sopran

David Schläger, Tenor

Ensemble Orchester der Musikhochschule

Leitung: Wolfram Koloseus