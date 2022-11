Hörprobe in der Hochschule für Musik und Tanz Köln

Talente im Aufbruch

Üben für die Solokarriere und für das gemeinsame Musizieren. Auch in Köln finden sich junge Menschen zu Kammerformationen. © imago / UIG

Moderation: Miriam Stolzenwald · 15.11.2022

Die Hochschule für Musik und Tanz Köln ist eine der größten in Europa. An drei Standorten studieren die Talente in den Fächern Komposition, Jazz/ Pop, klassische Orchesterinstrumente, Kirchenmusik und Tanzwissenschaft. Die Hörprobe stellt Studierende vor.