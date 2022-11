Die Heinrich-Schütz-Rezeption in der DDR

Vor wenigen Tagen beging die Musikwelt den 350. Todestag von Heinrich Schütz, des „Lumen Germaniae“, des Lichts Deutschlands, wie Schütz von seinen Zeitgenossen auch genannt wurde. In der Tat erhellte der Komponist mit seinen Werken das dunkle Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Seine zutiefst menschlichen Klänge brachten Licht in eine Zeit der Bedrohung, der Unsicherheit, der Angst - sie scheinen noch heute aktuell.

Aber wie aktuell waren sie für die DDR? Prof. Peter Kopp war Mitglied im Dresdner Kreuzchor, absolvierte ein Studium für Chor- und Orchesterdirigieren in Dresden - in der Stadt, in der Schütz vor 350 Jahren gestorben ist. Heute ist er anerkannter Dirigent, Chorpädagoge und Rektor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle . Die Musik von Heinrich Schütz hat ihn ein Leben lang begleitet.

Im Laufe der Zeit konnte Kopp beobachten, wie sich die Schütz-Rezeption in der ehemaligen DDR entwickelte und wie sich die kulturpolitische Vereinnahmung anbahnte: „Es geht um die ‚geistige Inbesitznahme des Schützschen Werkes durch die Arbeiterklasse der DDR‘, das ist das erklärte Ziel.“, so der Dirigent. „Man hat also der bürgerlichen Musikwissenschaft unterstellt, dass sie gar nicht fähig wäre, ein objektives Schütz-Bild zu erstellen.“



Kopp berichtet in seinem Gespräch mit Grit Schulze über die erste Gesamtaufnahme beim Label Eterna, die Rolle der historischen Aufführungspraxis in der DDR und die ostdeutsche Schütz-Forschung im gesamtdeutschen Kontext.