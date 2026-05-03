Sächsische Dichterschule

Handwerksernst und Weltbezug

54:11 Minuten Nicht ohne Ironie prägte Adolf Endler den Begriff "Sächsische Dichterschule" für Lyrikerinnen und Lyriker, die in den 1960er Jahren in engem Austausch standen © picture alliance / SZ Photo / Anita Schiffer-Fuchs

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Ein Düsseldorfer, Adolf Endler, erfand einst die „Sächsische Dichterschule“. Die Ausbürgerung von Wolf Biermann trieb die DDR-Dichterfreunde auseinander. Und doch bleiben Volker Braun, Sarah Kirsch, Heinz Czechowski und Elke Erb einander verbunden.