Sächsische Dichterschule

Handwerksernst und Weltbezug

54:11 Minuten
Adolf Endler sitzt in einer Stuhlreihe an der Seite und blickt etwas skeptisch nach oben.
Nicht ohne Ironie prägte Adolf Endler den Begriff "Sächsische Dichterschule" für Lyrikerinnen und Lyriker, die in den 1960er Jahren in engem Austausch standen © picture alliance / SZ Photo / Anita Schiffer-Fuchs
Hummelt, Norbert |
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Ein Düsseldorfer, Adolf Endler, erfand einst die „Sächsische Dichterschule“. Die Ausbürgerung von Wolf Biermann trieb die DDR-Dichterfreunde auseinander. Und doch bleiben Volker Braun, Sarah Kirsch, Heinz Czechowski und Elke Erb einander verbunden.
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