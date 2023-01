Nur zwei Prozent der Erwachsenen weltweit haben von Natur aus blondes Haar. Deutlich mehr Menschen tragen ihre Haare aber blond. Welchen Zusammenhang es zwischen Genetik, Kultur und Aneignung gibt, untersucht ein aktueller Artikel in der "New York Times" [Bezahlschranke] . Darin geht die Soziologin Tressie McMillan Cottom der Frage nach, ob Haarfarbe wirklich nur Haarfarbe ist. Sie stellt die These auf, dass blondierte Haare eine genetische Überlegenheit symbolisieren.