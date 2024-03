B. Kegels Roman „Gras“

Die Rache ist grün

13:05 Minuten Gräser haben entscheidend zu unserer Menschwerdung beigetragen, sagt Bernard Kegel. © picture alliance / Zoonar / Viktor Gladkov

Kegel, Bernhard · 06. März 2024, 10:08 Uhr

Eine unausrottbare Pflanze breitet sich in Berlin aus und verwandelt die Stadt allmählich in eine Savanne. Chaos und Anarchie greifen um sich. In Bernard Kegels dystopischem Wissenschaftsroman „Gras“ rächt sich die Natur am Menschen.