In Hanau ist es Eltern ab Dezember untersagt, Kinder in kommunalen Kitas zu „tracken“ – z. B. mittels GPS-Sendern. Der Bürgermeister der hessischen Stadt begründet den Schritt auch damit, die Rechte und Autonomie von Kindern achten zu wollen.

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt ein GPS-Tracking der eigenen Kinder für 30 Prozent der Teilnehmenden infrage. Demnach gaben sechs Prozent an, bereits solche Geräte genutzt zu haben, um ihre Kinder zu orten. Weitere 24 Prozent können sich das vorstellen.

Wenn Kinder geortet werden oder täglich aus der Schule zu Hause anrufen sollen, sei das ein Ausdruck mangelnden Vertrauens, erklärt Hanno Rüther vom Verband Bildung und Erziehung. Dadurch sinke das Vertrauen des Kindes, „dass es den Weg zur Schule selbst meistern kann“ – sowie das Vertrauen in die Eltern, dem Kind diese Fähigkeiten beizubringen.

Mit Smartwatches, die manche Grundschulkinder am Handgelenk tragen, können diese auch telefonieren. Was in Notfällen sinnvoll ist, kann zur hartnäckigen Gewohnheit werden. Ein kleiner Gartenzaun ist im Weg und das Kind kommt nicht rüber – einfach schnell Papa anklingeln und Hilfe anfordern.