Gospelchor St. Afra Meißen Singend und tanzend durchs Kirchentor

Der Gospelchor St. Afra singt jedes Jahr im Sommer für Touristen und Urlauber an der Ostseeküste. (Neue Kantorei St. Afra Meißen)

Der Gospelchor St. Afra aus Meißen ist einer der jüngsten Gospelchöre Deutschlands. Und er wendet sich auch an die Jüngeren, die sonst nichts mit der Kirche zu tun haben. Die Leute mitreißen und für gute Stimmung sorgen - das will St. Afra Meißen.

Die Sängerinnen und Sänger des Gospelchores St. Afra Meißen sind für einen Gospelchor ungewöhnlich jung. Seit 25 Jahren begeistert Kantor Karsten Voigt Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 24 Jahren für die Gospelmusik. Schnell erreichte er damit auch Menschen außerhalb der Kirchengemeinde.

In Meißen gehört der Chor zum festen Bestandteil der Kulturszene. Doch auch bei den alljährlichen Reisen an die Ostsee gibt der Chor in Kirchen und an anderen Orten Konzerte für Urlauber und Touristen. "Irgendwie schaffen es die Jugendlichen", sagt Voigt lachend, "dass die Menschen singend und tanzend aus der Kirche gehen".