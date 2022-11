Der König des Balkan-Brass

„Titos Erben“ – so hieß der Länderschwerpunkt des Rudolstadt-Festivals in diesem Jahr. Das größte deutsche Festival für Folk, Lied und Weltmusik widmete sich der Musik Ex-Jugoslawiens - und wer wäre besser geeignet, dieses Erbe zu repräsentieren als Goran Bregović?

Der Sänger und Gitarrist, geboren in Sarajewo als Sohn eines kroatischen Vaters und einer serbischen Mutter, bezeichnet sich bis heute als „Jugoslawe“. Und er stellt das auch in seiner Musik unter Beweis.