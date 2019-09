Girlgroup Tic Tac Toe Zurück aus den 90ern

Miriam Davoudvandi im Gespräch mit Timo Grampes

Jazzy, Lee und Ricky (von links) - auch bekannt als Tic Tac Toe - wollen im kommenden Jahr ihr Comeback geben. (picture alliance/dpa/Jens Kalaene)

Mitte der 90er begeisterten Tic Tac Toe Millionen von Mädchen und jungen Frauen. Nun kündigte die Band für nächstes Jahr ein Comeback an. Die Journalistin Miriam Davoudvandi spricht darüber – und über die Rolle der Band in der Hip-Hop-Szene.

Ihr Umgangston war sehr direkt: "Ich find' dich scheiße", "Leck mich am A, B, Zeh" und "Verpiss dich" hießen drei der Titel von Tic Tac Toe. Mit solchen Texten hat die Pop-Girlgroup fünf Millionen Alben verkauft. Vor allem bei Mädchen und jungen Frauen kamen Lee, Jazzy und Ricky gut an. Ende 1997 trennte sich die Gruppe, nach einem Streit bei einer Pressekonferenz. Für nächstes Jahr wurde nun ein Comeback angekündigt.

Die Journalistin Miriam Davoudvandi hält die Band für sehr wichtig. "Sie wurden oft nicht so ernst genommen, wie sie es verdient hatten, weil sie eine extrem junge Fanbase hatten." Tic Tac Toe habe vielen Frauen in der Hip-Hop-Szene den Weg geebnet. Bis heute seien sie am erfolgreichsten geblieben.

Wichtige Themen angesprochen

Feministisch würde Davoudvandi das Trio jedoch nicht nennen. "Es waren keine Aktivistinnen." Allerdings hätten sie "empowernd" gewirkt, indem sie vorgemacht hätten, sich nicht alles gefallen zu lassen. Dabei seien die Texte nicht so oberflächlich wie es zunächst scheint. "Es ist bemerkenswert, was für wichtige Themen sie angesprochen haben." Dabei sei es auch um Kindes- und Drogenmissbrauch, Schönheitsideale und Rollentausch zwischen Mann und Frau gegangen.

Ob das angekündigte Comeback den erhofften Erfolg verspricht, ist fraglich. Bereits 2006 habe es einen Versuch gegeben, die Band wiederzubeleben - der sei gescheitert. Auch ob es ein neues Album geben und ob das Trio in der Originalbesetzung auftreten wird, sei noch unklar. Bislang sehe es nur nach einigen Konzerten aus.

(leg)