"Ghost stories"

Siri Hustvedts Liebe zu Paul Auster

21:47 Minuten
Paul Auster umfasst Siri Hustvedts Schultern und flüstert ihr etwas zu; sie lacht.
Die Bestsellerautoren Paul Auster und Siri Hustvedt waren 43 Jahre lang ein Paar. Schon zwei Wochen nach seinem Tod begann die Arbeit an dem Buch über ihn. © picture alliance / DN / Eva Tedesj / TT
Hustved, Siri |
Audio herunterladen
Schriftsteller Paul Auster starb 2024 an einer Krebserkrankung. Seine Ehefrau, die Autorin Siri Hustvedt, widmet sich ihrer Trauer im Buch "Ghost Stories", das nun auf Deutsch erscheint. Sie habe etwas von ihrem Mann auf Papier zurückholen wollen.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über Paul Auster
Zur Startseite