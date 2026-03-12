"Ghost stories"
Die Bestsellerautoren Paul Auster und Siri Hustvedt waren 43 Jahre lang ein Paar. Schon zwei Wochen nach seinem Tod begann die Arbeit an dem Buch über ihn. © picture alliance / DN / Eva Tedesj / TT
Siri Hustvedts Liebe zu Paul Auster
21:47 Minuten
Schriftsteller Paul Auster starb 2024 an einer Krebserkrankung. Seine Ehefrau, die Autorin Siri Hustvedt, widmet sich ihrer Trauer im Buch "Ghost Stories", das nun auf Deutsch erscheint. Sie habe etwas von ihrem Mann auf Papier zurückholen wollen.