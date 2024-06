Zum Tod Paul Austers

Zu Besuch bei einem Autor: "Die Welt ist in meinem Kopf"

29:49 Minuten Der Autor Paul Auster mochte lange Bücher. Sein Meisterwerkt "4321" ist über 1.200 Seiten lang. © picture alliance / Martti Kainulainen / Lehtikuva / dpa

David, Thomas · 07. Juni 2024, 19:30 Uhr

Am 30. April dieses Jahres starb der amerikanische Schriftsteller Paul Auster. Zu seinem 70. Geburtstag am 3. Februar 2017 war sein großer Roman „4321“ erschienen. Wir trafen ihn damals. Ein Besuch in Brooklyn. (Wdh. vom 03.02.17)