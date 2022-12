Eva Demskis "Anarchistisches Album"

Die vielen Gesichter des Anarchismus

Anarchisten sind für die Autorin Eva Demski jene Menschen, die sich selbst treu bleiben und sich keinem Diktat unterwerfen wollen.

Moderation: Frank Meyer · 20. Dezember 2022, 10:08 Uhr

Bei "Anarchismus" denken viele Menschen nur an Leute, die auf Barrikaden klettern und Bomben zünden. In ihrem neuen Buch zeigt Eva Demski, wie viele Spielarten der Anarchismus noch zu bieten hat und dass er auch in Fürstenhäusern anzutreffen ist.