Zauberei und Illusionskunst

1912 wurde in Hamburg der Magische Zirkel von Deutschland gegründet. Eines der jüngsten Mitglieder ist der 1903 in Stuttgart geborene Helmut Schreiber. Schreiber leitet ab 1927 die Zeitschrift "Magie". Hauptberuflich zieht es ihn in die Filmindustrie, wo er im Dritten Reich zum Produktionschef der Bavaria aufsteigt. 1936 wird der Magische Zirkel der Reichskulturkammer angegliedert, jüdische Mitglieder sind nun ausgeschlossen, und Schreiber - der neue Präsident des Zirkels – verzaubert Hitler, Goebbels & Co.