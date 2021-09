Gert Loschütz erhält den Wilhelm-Raabe-Preis Der Roman als hochkomplexes Kunststück

Hubert Winkels im Gespräch mit Joachim Scholl

Gert Loschütz ist Preisträger des Wilhelm-Raabe-Preises 2021. (imago / Gerhard Leber)

Gert Loschütz wird für seinen Roman "Besichtigung eines Unglücks" mit dem Wilhelm-Rabe-Preis 2021 ausgezeichnet. Darin rekonstruiert er die Geschichte eines der schwersten Zugunglücke Deutschlands und kommt dabei seiner eigenen Lebensgeschichte nah.

Der von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftete und mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an Gert Loschütz für seinen Roman "Besichtigung eines Unglücks".

Die Jury erklärte zur Begründung: "Auf fast 120 Seiten rekonstruiert der Erzähler Thomas Vandersee eines der schwersten Zugunglücke, die sich je in Deutschland ereignet haben, um dann noch ganz andere Geschichten Fahrt aufnehmen zu lassen, um Schicksale zu beleuchten, die von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts bestimmt wurden."

In der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1939, drei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, rasten im Bahnhof der sachsen-anhaltischen Stadt Genthin zwei D-Züge ineinander. Dieses tragische Ereignis erinnere nicht nur kausal an die Umstände des beginnenden Krieges, sondern könne auch als seine Allegorie gelesen werden, so die Jury. Der Roman sei ein hochkomplexes Kunststück, das sich als empirisch getragener faktischer Bericht tarnt. Diese Begeisterung teilt auch Dorothea Westphal in ihrer Buchkritik [AUDIO].

Unglück besser vorstellen

Hubert Winkels, Vorsitzender der Jury und ehemaliger Literaturredakteur des Deutschlandfunk, erzählt, er sei kürzlich nach Genthin gefahren, um sich das Unglück besser vorstellen zu können. Es gebe unterschiedliche Zahlen, aber 300 bis 400 Menschen seien dabei wohl ums Leben gekommen und über 700 verletzt worden.

Dieser tragische Unfall werde in dem Roman über 130 Seiten minutiös beschrieben. Die Jury befand, dass gerade diese sachlich konkrete aktengenaue Manier dieser Romanprosa dem Entsetzen eine angemessene Form gebe. Darin eingebettet gebe es aber eine ergreifende Liebesgeschichte, erzählt Winkels fasziniert.

Indem sein Ich-Erzähler Thomas Vandersee die Fakten dieses Unglücks recherchiert, nähert er sich immer mehr seiner Familie an. In einem der Unglückszüge saß Carla Finck, die schwer verletzt überlebte. Zwischen ihr und seiner Mutter, so ahnt Vandersee, scheint es eine Verbindung zu geben.

Und auch wenn der Ich-Erzähler nicht Loschütz heiße, könne man davon ausgehen, dass Loschütz und Vandersee ein und dieselbe Person seien, so Winkels. Insofern erzählt Loschütz in diesem Roman auch ein Stück eigene Lebensgeschichte.

Gert Loschütz: "Besichtigung eines Unglücks"

Schöffling, Frankfurt am Main 2021

326 Seiten, 24 Euro

