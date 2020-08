Musik als Metamorphose, als Kunst der Veränderung: Wer Variationen schreiben kann, der kann komponieren. Und Ludwig van Beethoven arbeitete sein ganzes Schaffen hindurch an Variationen. Ein Blick auf bekannte und weniger bekannte Klavierwerke. Mehr

Er war Geistlicher und Komponist und schrieb besonders gerne für die Geige. Allerdings hat Antonio Vivaldi auch rund 40 Fagottkonzerte komponiert. Was faszinierte den rothaarigen Priester an dem rötlichen Holzblasinstrument so sehr?