Der Faktor, der dem Glück der Genügsamkeit, auch Suffizienz genannt, am meisten im Weg steht, ist aus Sicht von Forschern die Gier. Was fördert sie? Was dämmt sie ein? Ist sie angeboren oder anerzogen? Die Forschung zu Gier steht noch am Anfang, doch eine Studie des Psychologen Patrick Mussels , die 2019 im angesehenen Fachblatt „nature“ publiziert wurde, liefert erste Einblicke.