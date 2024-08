Suffizienz-Forschung

Dem Geheimnis der Genügsamkeit auf der Spur

29:48 Minuten Wie viel – oder besser wie wenig – ist nötig, um ein gutes Leben führen zu können? © Getty Images / Boris SV

Billig, Susanne; Geist, Petra · 08. August 2024, 19:30 Uhr

Wann ist genug genug? Was braucht es für ein zufriedenes Leben? In einer Zeit von Krisen und Erschöpfung erforschen Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen die Suffizienz. Und viele Menschen suchen persönliche Wege in die Genügsamkeit.