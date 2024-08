DDR-Geschichte

Das Aufwachsen in Kinderheimen hat viele traumatisiert

30:37 Minuten Das Kinderheim A. S. Makarenko war ein 1953 eröffnetes Kinderheim im Berliner Ortsteil Johannisthal in Treptow-Köpenick. Etwa die Hälfte der Heimkinder in der DDR hat laut einer Studie der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen in Heimen sexuelle Gewalt erlebt. © imago / Jürgen Ritter

Hoheisel, Clara · 07. August 2024, 19:30 Uhr

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Rund eine halbe Million Heimkinder gab es in der DDR. Für etwa jedes fünfte Kind war die Zeit dort schön, so die Forschung. Für andere waren es Jahre in Angst vor psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt. Vor allem für Mädchen und junge Frauen.