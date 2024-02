Gefallener Engel

Marieluise Fleißer und ihre Heimat Ingolstadt

29:59 Minuten Mit "Fegefeuer in Ingolstadt" löste die junge Marieluise Fleißer einen der größten Theaterskandale der Weimarer Republik aus. © ullstein bild via Getty Images / ullstein bild Dtl.

Hörmann, Andi · 02. Februar 2024, 19:30 Uhr

Bekannt wurde Marieluise Fleißer mit 25 Jahren durch ihr Drama "Fegefeuer in Ingolstadt“. Eine Inszenierung wurde als so skandalös kritisiert, dass sie lange in ihrer Heimatstadt verachtet wurde. Dennoch verbrachte sie fast ihr ganzes Leben dort.