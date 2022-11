Gewalt in der Geburtshilfe

Natürlich sind wir froh, dass wir die Medizin haben und auch schnell handeln können. Aber – und das muss man auch sagen – wenn man schnell handeln muss, hat man immer noch die Zeit, die zwei, drei, vier Sekunden mit der Frau noch einmal Augenkontakt aufzunehmen und ihr klar zu erklären, was gerade in dieser Situation passiert. Häufiger ist es so: Wir agieren einfach und vergessen, dass da eine Frau, ein Mann, eine Partnerin stehen, die jetzt gerade keine Ahnung haben, was hier passiert im Raum und natürlich Ängste entwickeln.

Anja Lehnertz, Hebamme