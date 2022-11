Ganze Sendung vom 20.11.2022

Konflikte, Levinas in Kaunas, Moral und die WM in Katar

38:58 Minuten © Deutschlandradio

Moderation: Stephanie Rohde · 20. November 2022, 13:05 Uhr

Veränderung gelingt nur, wenn wir verborgene Konflikte erkennen und handhabbar machen, so der Philosoph Armen Avanessian. Außerdem: Kaunas erinnert an den Philosophen Emmanuel Levinas. Um die Fußball-WM in Katar entbrennen fragwürdige Moral-Debatten.