Was wahrscheinlich daran liegt, dass die NBA und die Stars darin vornehmlich schwarz waren und sie damit auch Sprachrohre für ihre Communities gewesen sind. Dadurch entsteht diese Coolness von bottom to top. Diese Coolness im Fußball hast du in der Vergangenheit nicht gehabt. Frankreich ist auf jeden Fall ein Land, das da vorreitend war, geschichtlichen Teil zur Seite gestellt, aber eine sehr multikulturelle Nationalmannschaft aufgestellt hat, die dann zweifelsohne auch Vertreter eines Landes war, das in sich sehr multikulturell ist."

Kulturjournalist Niko Backspin