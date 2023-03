Erster Trikotsponsor in der Fußball-Bundesliga

In Braunschweig sind bald drei Millionen Mark Schulden aufgelaufen - Geld muss her, damit der Betrieb weitergehen kann. Mit einer „Schnapsidee“ könnte der klammen Eintracht geholfen werden. Für jährlich 100.000 D-Mark möchte der Kräuterlikörfabrikant Günter Mast Jägermeister-Werbung auf den Eintracht-Trikots platzieren.

Der Deutsche Fußball-Bund wehrt sich vehement und strengt mehrere Gerichtsverfahren an. Doch der pfiffige Schnapshersteller unterläuft das Werbeverbot des DFB mit einem einfachen Trick.

„ In Paragraf eins der Satzung von Eintracht Braunschweig war das verankert, da brauchten wir nur eine Satzungsänderung durchzuführen: Löwe raus, Hirsch rein.“

Erstmals kommt das Maßband am Nachmittag des 24. März 1973 in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz. Da tritt die Braunschweiger Eintracht mit dem Hirsch auf der Brust gegen den FC Schalke 04 an.