Union Berlin

Fußball ohne Schnickschnack

06:37 Minuten Fans von Union Berlin können am 3. Oktober die Champions-League-Heimpremiere ihres Klubs verfolgen. © dpa / picture alliance / Engler

Matthias Horn im Gespräch mit Jörg Degenhardt · 01. Oktober 2023, 17:33 Uhr

Aufstieg, Klassenerhalt, Conference League, Europa League, Champions League: Union Berlin hat sich in den vergangenen Jahren konstant verbessert und spielt nun in der Königsklasse. Unser Kollege Matthias Horn erklärt, was ihn an dem Klub fasziniert.