Union-Stadionsprecher Christian Arbeit

Ein eingefleischter "Eiserner"

37:26 Minuten Union Berlin ist auf Erfolgskurs. In der Saison 2021/22 erreichte der Berliner Kultverein mit Platz 5 in der Bundesliga erstmals die Europa League.

Moderation: Katrin Heise · 23. Dezember 2022, 09:05 Uhr

Lange bevor Christian Arbeit Stadionsprecher und Kommunikationschef von Union Berlin wurde, hatte das Stadion an der Alten Försterei einen festen Platz in seinem Leben. Seitdem ist in Berlin-Köpenick sportlich einiges passiert. Und er war immer dabei.