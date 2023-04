Und die Auseinandersetzung dauert bis heute an. Sie ist mittlerweile auf der Ebene der Landesverbände angekommen. Hier ist der Berliner Fußball-Verband gewissermaßen in der Poleposition: Zwar hat Hertha diesen Schritt schon gemacht, doch nun zieht auch der Landesverband mit einer großen, umfassenden Studie nach. Für Bernd Schultz, den Vorsitzenden des Berliner Fußball-Verbandes, ist dies ein notwendiger Schritt:

Ich glaube auch, dass die Sondersituation in der Stadt Berlin, gerade auch mit der jüdischen Bevölkerung, die wir in Berlin immer hatten und jetzt erfreulicherweise wieder haben, dass das auch ein Thema ist. Warum wir uns damit beschäftigen? Es sind damals Vereine aus dem Verband ausgeschlossen worden. Wir wollen das einfach mal in Ruhe aufarbeiten.

Dabei dauerte es lange, bis diese Aufarbeitung in Gang kam. Impulse von außen waren in der Vergangenheit nötig. 1975, zum 75-jährigen Jubiläum des DFB, hatte der prominente Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens, seinerzeit wohl Deutschlands intellektuellster Fußballfan, den Funktionären die Leviten gelesen.

Zuvor hatte Scherer das 1999 erschienene Buch „Stürmer für Hitler“ als schlimm und unausgegoren in einer Rezension bezeichnet – und gehofft, es möge nicht an einem Mann wie dem ehemaligen DFB-Kapitän Fritz Walter hängen bleiben.

Einen Effekt aber hatte die Veröffentlichung, die im Rückblick wie die Erledigung einer lästigen Pflichtaufgabe erschien: Sie setzte eine Diskussion in Gang, in der sich auch der damalige Kanzler Gerhard Schröder und der Bundespräsident Johannes Rau zu Wort meldeten.

Der Fußball war, so stellte Havemann in einem zusammenfassenden Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung fest, demnach keineswegs anders als große Teile der Gesellschaft: „Aus dem Gefühl, dass es nach den Jahren ständiger Krisen und Angst nicht nur im Fußball, sondern auch im ganzen Land rasant 'aufwärts' zu gehen schien, erwuchs bei nahezu allen Fußballspielern und Funktionären eine große Begeisterung für Adolf Hitler und das nationalsozialistische Regime.“

Die Geschichte von Kurt Landauer, dem jüdischen Präsidenten des FC Bayern München, ist der wohl prominenteste Fall. Havemann urteilt: „Das grausam-gedankenlose Kalkül in der Haltung gegenüber dem Schicksal der Juden in Entwicklungen in Deutschland.“

Havemanns Urteil über die Funktionäre des DFB ist differenziert: Es habe überzeugte Nazis gegeben, die bis zum Ende dem Regime die Treue hielten und direkt oder indirekt am Mord beteiligt waren, wogegen andere den Weg in die innere Immigration wählten.

Oft lagen Begünstigung und Behinderung von Verbrechen, Billigung und Ablehnung von Gewalt, Beteiligtsein an und Betroffensein von kriminellen Machenschaften eng nebeneinander. Auch in dieser Hinsicht spiegelte der deutsche Fußball die gesamte Gesellschaft im Dritten Reich wider.

"Ich erwarte, dass wir das, was wir herausfinden, auch offen darstellen, dass wir nicht irgendetwas weglassen aus Rücksichtnahme auf irgendjemand, sondern das, was ermittelt wird, soll veröffentlicht werden. Wir wollen uns zu den Dingen, die damals passiert sind, dann auch bekennen - und wollen auch sagen: Ja, das war ungerecht. Wenn wir so etwas feststellen wie den Ausschluss jüdischer Sportler, der zweifellos ein Unrecht war, dann muss man das auch so benennen. Das ist das, was ich als Erwartungshaltung letztendlich an diese Studie habe."