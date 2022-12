Beziehungen zu Eltern

So richtig sichtbar werde dieses Verhältnis oft bei Zusammenkünften oder Feiern, etwa Weihnachten, sagt Anne Otto. Dann "kulminiert die erwachsene Familie", komme immer wieder auf den Prüfstand, denn hier werden alle an ihre gemeinsame Geschichte erinnert. "Hier tragen dann die Traditionen dazu bei, dass man sich wieder selbst wie ein Kind fühlt und nicht darauf vorbereitet ist: Man ist erwachsen, fühlt sich eigentlich sehr souverän. Dann kommt man ins Elternhaus und wird mit alten Sätzen konfrontiert, ist sofort in Gefühlen aus der Kindheit, die manchmal schmerzhaft sind." Fallgeschichten, Fakten und praktische Übungen liefert Anne Otto in ihrem Buch.