50 Jahre Sesamstraße

Vor 50 Jahren ging die deutsche Version der Sesamstraße erstmals auf Sendung. Eine Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ermöglicht jetzt den Blick hinter die Kulissen: Wie werden die Kostüme, Requisiten und Puppen gefertigt? Dabei sind auch 16 Originalpuppen zu sehen. Anlässlich der Ausstellung haben wir uns im Kollegenkreis umgehört: Wer hatte welche Lieblingspuppe und warum?

Oskar in der Mülltonne

Lieblingsfigur aller Brummbären und Messis: Oskar in der Mülltonne (Oscar the Grouch) © imago images / Everett Collection

Meine Lieblingsfigur war Oscar aus der Mülltonne, wegen seines Smash-Hits “Ich mag Müll” von der Sesamstraßen-Doppel-LP, die vor 50 Jahren in unserem Kinderzimmer rauf und runter lief. Oscar hat alles gesammelt, und das habe ich als Kleinkind auch getan, keine Schraube auf dem Gehsteig, kein Kronkorken am Straßenrand wurde vergeudet!

(Mac, SEO-Spezialist in der Online-Redaktion)

Ernie

Ernie aus der Sesamstraße und sein Quietsche-Entchen. © imago images / Everett Collection

Meine Lieblingsfigur ist Ernie. Als Kind war er mein großes Vorbild, weil er immer optimistisch war, während Bert verzweifelte. Noch heute bringt er mich mit seiner Unschuldsmiene immer zum Lachen.

(Marie-Thérèse, Social-Media-Fachfrau in der Online-Redaktion)

Graf Zahl

Lässt es regelmäßig donnern: Graf Zahl kann nicht anders, er muss zählen, und zwar alles. © imago images / Everett Collection

Wo habe ich rechnen gelernt? Klar, in der Schule. Aber die Freude an Zahlen, die stammt eindeutig von Graf Zahl. Er hat sogar das Knochenlied gesungen! Und alles gezählt, was nicht bei drei auf dem Baum war: Schäfchen, Äpfel, Hot Dogs, Küsschen, Banknoten, Briefe. Die Äpfel hat ihm das Krümelmonster weggefressen. Dann: der typische Graf-Zahl-Donner. Herrlich! Erst im Erwachsenenalter habe ich mich gefragt, warum die Macher der Sesamstraße eigentlich die hohe Kunst des Zählens einem Grafen mit ungesunder Gesichtsfarbe und spitzen Zähnen und Ohren übertragen haben. Aber hey – der Graf war einfach gut darin.

(Bernd, Online-Redaktion)

Bert (und Ernie)

Ernie und Bert: ein echtes Gegensatzpaar. Den einen gibt's nicht ohne den anderen. © imago images / UPI Photo / via www.imago-images.de

Ich habe als Kind vor der Glotze beim Sesamstraßengucken immer auf Ernie und Bert gewartet. Und natürlich fand ich Ernie wie alle anderen auch richtig lustig – so frech und schlagfertig, das sprühende Leben! Bert tat mir hingegen immer ein bisschen leid, er war so viel vernünftiger als sein kichernder Freund, und zog doch regelmäßig den Kürzeren. Ganz gerecht ist das nicht, dachte ich. Musste dann aber wieder laut lachen, wenn Bert aus schierer Verzweiflung begann, mit seinem länglichen Körper zu kreisen und nach hinten umfiel.

(Asmus, Online-Texter)

Krümelmonster

Am tollsten fand ich früher das Krümelmonster, denn es ist sowas wie der Anarchist der Sendung. Die anderen wollen den Kindern was beibringen oder Dinge klären, aber das Krümelmonster beendet jegliche Diskussion mit einem zum Kampfschrei mutierten „Keeekse! Keeekse!“ und scheint all sein Tun auch nur danach auszurichten, wie es an Kekse kommt. Und niemand hat es ihm übelgenommen, auch das wilde Rumgekrümel nicht.

(Andreas, Textplaner)

Herr von Bödefeld

Tiffy links, Herr von Bödefeld rechts der Ärztin, dargestellt von Ilse Biberti. Herr von Bödefeld gab es nur in der westdeutschen Version der Sesamstraße. Die etwas kauzige Figur sorgte aber oft genug für Heiterkeit. © imago / United Archives / Valdmanis