Forschung in Afrika

Das Potenzial für Nobelpreise ist da

24:09 Minuten
Afroamerikanischer Mann mit Schutzanzug
Der Wissenschaftsnachwuchs in Afrika hat es schwer: In vielen Ländern ist gibt es keine eigene Nachwuchsförderung, obwohl das Potenzial da ist. © picture alliance / imageBROKER / Oleksandr Latkun
Jonas Gerding, Julia Grauvogel, Andre Zantow |
Audio herunterladen
Wenn in Schweden die Nobelpreise verliehen werden, geht der afrikanische Kontinent bei den Naturwissenschaften meist leer aus. Spitzenforschung findet vor allem in Europa und Nordamerika statt. Einige wollen das ändern und sehen die großen Chancen.
Podcast: Weltzeit
Aus dem PodcastWeltzeit

Podcast hören

PodcastWeltzeit

Podcast: Weltzeit

Die Welt verstehen mit der „Weltzeit“: Der Auslandspodcast von Deutschlandfunk Kultur erklärt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Reportagen aus Afrika
Zur Startseite