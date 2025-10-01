Forschung in Afrika
Der Wissenschaftsnachwuchs in Afrika hat es schwer: In vielen Ländern ist gibt es keine eigene Nachwuchsförderung, obwohl das Potenzial da ist. © picture alliance / imageBROKER / Oleksandr Latkun
Das Potenzial für Nobelpreise ist da
24:09 Minuten
Wenn in Schweden die Nobelpreise verliehen werden, geht der afrikanische Kontinent bei den Naturwissenschaften meist leer aus. Spitzenforschung findet vor allem in Europa und Nordamerika statt. Einige wollen das ändern und sehen die großen Chancen.