Forschung in Afrika

Das Potenzial für Nobelpreise ist da

24:09 Minuten Der Wissenschaftsnachwuchs in Afrika hat es schwer: In vielen Ländern ist gibt es keine eigene Nachwuchsförderung, obwohl das Potenzial da ist. © picture alliance / imageBROKER / Oleksandr Latkun

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Wenn in Schweden die Nobelpreise verliehen werden, geht der afrikanische Kontinent bei den Naturwissenschaften meist leer aus. Spitzenforschung findet vor allem in Europa und Nordamerika statt. Einige wollen das ändern und sehen die großen Chancen.