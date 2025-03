Megacity Lagos

Kampf um jeden Quadratmeter

30:13 Minuten Stadt soweit das Auge reicht: Mit 16 Millionen Einwohnern ist Lagos nach Kinshasa in der DR Kongo die zweitgrößte afrikanische Stadt. © Imago / Wirestock

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Kaum eine Stadt wächst so schnell wie Lagos in Nigeria. Hier ist für Millionen Menschen jeder Tag eine Herausforderung - egal ob bei den glitzernden Hochhäusern oder in den Slums. Wie lebt es sich an einem Ort, der aus allen Nähten platzt?