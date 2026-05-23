Militärstrategin Gaub

Ansätze für eine friedlichere Welt

18:26 Minuten
Florence Gaub posiert in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" vor einem dunklen Studiohintergrund lächelnd für ein Pressefoto.
Florence Gaub leitet den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom. In ihrem Buch „Szenario“ beschäftigt sich die Politologin mit der politischen Zukunft der Welt. © picture alliance / teutopress
Rabhansl, Christian |
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Abschreckung alleine genügt nicht, sagt NATO-Beraterin Florence Gaub. Sie erklärt, warum "strategische Empathie" gegenüber Putin wichtig ist, welche Szenarien bei der NATO tabu sind und wie eine militärische Eskalation in der Arktis zu vermeiden ist.
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