Militärstrategin Gaub
Florence Gaub leitet den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom. In ihrem Buch „Szenario“ beschäftigt sich die Politologin mit der politischen Zukunft der Welt. © picture alliance / teutopress
Ansätze für eine friedlichere Welt
18:26 Minuten
Abschreckung alleine genügt nicht, sagt NATO-Beraterin Florence Gaub. Sie erklärt, warum "strategische Empathie" gegenüber Putin wichtig ist, welche Szenarien bei der NATO tabu sind und wie eine militärische Eskalation in der Arktis zu vermeiden ist.