Militärstrategin Gaub

Ansätze für eine friedlichere Welt

18:26 Minuten Florence Gaub leitet den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom. In ihrem Buch „Szenario“ beschäftigt sich die Politologin mit der politischen Zukunft der Welt. © picture alliance / teutopress

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Abschreckung alleine genügt nicht, sagt NATO-Beraterin Florence Gaub. Sie erklärt, warum "strategische Empathie" gegenüber Putin wichtig ist, welche Szenarien bei der NATO tabu sind und wie eine militärische Eskalation in der Arktis zu vermeiden ist.