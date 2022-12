Sinthujan Varatharajah sammelt nicht nur Flugzeugmodelle und postet viel zum Thema Fliegen, Varatharajah liebt vor allem die Anzeigetafel an Flughäfen. Worauf andere nur einen flüchtigen Blick werfen, studiert der*die Geograf*in ganz genau – und entdeckt in Abflugzeiten, Zielflughäfen und Fluglinien Muster, die etwas über historische, politische und wirtschaftliche Verhältnisse verraten.

Schaue man sich an, von welchen europäischen Flughäfen welche Verbindungen auf andere Kontinente angeboten werden, ließen sich beispielsweise noch immer die kolonialen Strukturen erkenne, so Varatharajah.

Auch habe die Luftfahrt in der Vergangenheit dazu beigetragen, die Kartografierung und Kolonialisierung voranzutreiben, und bis heute sei die Luftfahrtindustrie für die Länder von strategischer Bedeutung. Schließlich seien „die meisten Luftfahrtproduzent*innen heute auch Waffenproduzent*innen“, betont Varatharajah. „Weshalb ich immer wieder auch darauf zurückkommen möchte, dass auch die Luftfahrt selbst immer wieder in ihren politischen, aber auch militärischen Verhältnissen verstanden werden muss.“

Auch anhand von Flughäfen lassen sich globale wirtschaftliche und politische Entwicklungen ablesen, betont Varatharajah. Schließlich würden sie für die jeweiligen Regionen und Länder eine wichtige ökonomische Rolle spiele. So werde zum Beispiel in Hessen 15 Prozent des Wirtschaftseinkommens durch den Frankfurter Flughafen generiert. „Der Frankfurter Flughafen ist einer der größten Arbeitgeber*innen in Deutschland.“