Zum Tod des Architekten Meinhard von Gerkan

Der 1935 in Riga geborene Meinhard von Gerkan, der in Hamburg in kleinen Verhältnissen aufwuchs und nach Studien in Jura und Physik zur Architektur fand, sei wie viele Architekten seiner Generation vom Trauma der Nazizeit geprägt gewesen, erklärt Bernau: "Das war eine zentrale Angelegenheit für ihn: Wir müssen bauen, um wirklich auch Kultur zu schaffen, um unser Land neu aufzubauen."