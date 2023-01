Neu im Kino: "Holy Spider"

Der Film basiert auf realen Ereignissen. Von 2000 bis 2001 tötete Saeed Hanaei Prostituierte aus religiösem Fanatismus, weil er seine Stadt Maschhad „säubern“ wollte. Der Regisseur Ali Abbasi ist in Teheran aufgewachsen, mittlerweile lebt und arbeitet er in Schweden. Mit seinem vorherigen Film „Border“ um skandinavische Trolle katapultierte er sich auf die Landkarte des internationalen Autorenkinos – und bewies, dass man im Gewand des Fantasy-Genres durchaus Themen wie Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit verhandeln kann.

„Holy Spider“ wiederum ist von seiner Dramaturgie und seinem Spannungsaufbau her eine Mischung aus Ermittlungs- und Serienmörderfilm. Man erfährt, dass es sich bei den ermordeten Prostituierten fast ausschließlich um alleinerziehende Mütter handelte, die in einer finanziellen Misere steckten. Doch warum müssen wir dem Serienkiller in aller Ausführlichkeit beim Töten zusehen? Weshalb bleibt die Kamera nicht bei der Journalistin? Seltsam fasziniert arbeiten sich Regie und Drehbuch an der Psyche des Killers ab, der, wenn seine Taten nicht auf dem Titelblatt erscheinen, erbost die Zeitungsredaktion anruft.