Feminismus 2023

Wer ist eigentlich dabei?

43:09 Minuten Was bedeutet Feminismus in den 2020er Jahren? Dieser Frage geht auch Katharina Mücksteins Dokumentarfilm "Feminism WTF" nach. © Mindjazz Pictures

von Katharina Mückstein, Persson Perry Baumgartinger, Christine Watty und Emily Thomey · 08. September 2023, 14:00 Uhr

Was ist Feminismus und was soll er? Wer das beantworten will, braucht zur Erklärung vielleicht den Papst, Trump und nicht zuletzt die Klimakrise. Jedenfalls hängt in Katharina Mücksteins Film „Feminism WTF“ alles mit allem zusammen.