Fünf Gründe, warum Sie mehr spielen sollten!

In den 1970er-Jahren begann dieser Aufschwung, brachte erst den Preis „Spiel des Jahres“ hervor, in den 90ern dann „Catan“, das gerade den 30. Geburtstag gefeiert hat. Von deutschen Wohnzimmern aus eroberten die German Games im „Siedler-von-Catan“-Stil die Welt.

Mit deutscher Ernsthaftigkeit wurden Brettspiele vor diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund als immaterielles Kulturerbe der UNESCO vorgeschlagen. Wenn nicht in Deutschland, wo sonst sollte das gelingen? Und ja, es gelang! Die UNESCO begründet das so:

Die UNESCO betont, was man beim Spielen alles lernen kann: „Die Brettspielkultur vermittelt spezifisches Wissen und Fertigkeiten, insbesondere in der Anwendung und Erklärung von Spielregeln sowie in der Gestaltung von Spielen.“ Verlieren und soziales Miteinander lernen, über Taktik und Strategie grübeln und die Wirkmechanismen des Spiels erfassen. Und sich dabei natürlich an die Regeln halten, auch das will gelernt sein.