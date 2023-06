Father John Misty: Album "Chloë and the Next 20th Century"

Exzentriker und Songwrite

86:57 Minuten Joshua Michael Tillman entschied sich für den Künstlernamen "Father John Misty" und tourt durch Amerika und Europa. © imago images / Dafydd Owen / Avalo

Moderation: Carsten Beyer · 19.06.2023

Bei seinem Konzert im Brüsseler Szeneclub Ancienne Belgique spielte Father John Misty die Songs seines aktuellen Albums „Chloë and the Next 20th Century” undein paar ältere Klassiker. Ein Rendezvous mit einem der exzentrischsten Songwriter der USA.